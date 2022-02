Pancadaria e 21 vermelhos: as imagens do jogo entre Sobreirense e Mucifalense

A carregar o vídeo ...

Terminou da pior forma o jogo entre o Sobreirense e o Mucifalense, em que a formação do Mucifal venceu por 3-2. A partida realizada em Sobreiro Curvo (Torres Vedras) a contar para a Taça da Associação de Futebol de Lisboa, no escalão sub-21, teve cenas lamentáveis, após o apito final o árbitro Rui Madeira (Lisboa). O juiz mostrou 21 cartões vermelhos , depois das agressões entre jogadores das duas equipas (13 jogadores do Mucifalense e 8 do Sobreirense).