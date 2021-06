Pancadaria em jogo de sub-11 na Madeira: árbitro acaba por ser agredido

A carregar o vídeo ...

O jogo do Torneio da Madeira, da categoria de sub-11, que esta manhã colocou frente a frente a Juventude AC e a ADCR Bairro da Argentina, no Funchal, ficou marcado por uma cena de pancadaria, segundo relata o 'Diário de Notícias da Madeira'. Ao que parece, ainda de acordo com a mesma publicação, os jogadores da ADCR Bairro da Argentina terão agredido o árbitro e o presidente do clube, Marco Freitas, embora conteste que as agressões tenham partido da sua equipa, já mandou abrir um processo de averiguações interno. (Vídeo YouTube)