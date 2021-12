Pancadaria na bancada dita supensão do Oliveirense-Óquei de Barcelos: veja as imagens

A carregar o vídeo ...

O jogo entre a Oliveirense e o Óquei de Barcelos, da 12.ª jornada do Nacional da I Divisão, foi esta quarta-feira suspenso a 6.48 minutos do final, devido a distúrbios nas bancadas do Pavilhão Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis. A dupla de arbitragem formada por José Martins e Miguel Guilherme, de Lisboa, considerou que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para continuar o jogo, que na altura da interrupção o Óquei de Barcelos vencia por 6-4.