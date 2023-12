Pancadaria na NBA: Draymond Green dá soco na cabeça de Nurkic e é expulso

A carregar o vídeo ...

Draymond Green foi expulso do jogo que Golden State perdeu ontem à noite com Phoenix, por 119-116, depois de atingir Jusuf Nurkic com um soco na cabeça. O poste dos Suns defendia o jogador dos Warriors na segunda parte do encontro quando de repente foi atingido com um murro, sem que nada o fizesse prever. Green, que é reincidente neste tipo de situações, não deve escapar à mão pesada da NBA. (Vídeo Twitter)