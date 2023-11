Pancadaria no Brasil-Argentina: Dibu Martínez deu palmada num segurança e tentou subir para a bancada

A carregar o vídeo ...

Numa tentativa de serenar os ânimos durante as cenas de pancadaria que antecederam o Brasil-Argentina , Emiliano Martínez quase escalou o conflito. O guarda-redes argentino, irritado com o que estava a acontecer, deu mesmo uma palmada num segurança e tentou subir para as bancadas, sendo travado por outros elementos das forças da autoridade.