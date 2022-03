A carregar o vídeo ...

Uma cena de pancadaria alastrou para as bancadas do Sousense-Gondomar, no escalão de sub-17. No domingo, após o apito final, surgiram agressões entre pais e jogadores das duas equipas, no Estádio 1º de Dezembro, na Foz do Sousa, suscitando uma grande confusão entre dezenas de pessoas.