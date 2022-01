A carregar o vídeo ...

O encontro entre Zamora e Deportivo Corunha, da 3.ª Divisão espanhola, ficou marcado por um momento de pânico na zona afeta aos adeptos dos galegos, depois de no momento da celebração do golo decisivo, aos 90', a proteção da bancada ter cedido. Várias dezenas de adeptos caíram e, apesar do aparato, todos escaparam com ferimentos ligeiros.