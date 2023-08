Panteras Negas comemoram aniversário do Boavista com vídeo 'sui generis'

A carregar o vídeo ...

O Boavista celebra esta terça-feira 120 anos e a claque Panteras Negras decidiu assinalar a efemeridade com um vídeo 'sui generis' que dá ênfase ao Estádio do Bessa. As comemorações do aniversário já arrancaram há alguns dias com diversas iniciativas, como tertúlias, visitas ao museu e ao Estádio do Bessa, a apresentação de um livro e diversas atividades lúdicas na praça de alimentação do recinto, sendo que o programa contempla ainda a habitual entrega das insígnias de ouro e prata aos associados com 50 e 25 anos de filiação, para lá do tradicional hastear da bandeira na praça da Pantera que se realiza hoje à tarde (18h00).