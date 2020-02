Papéis invertem-se: jogador apanha cartão amarelo do chão e mostra-o... ao árbitro

A carregar o vídeo ...

Rhian Brewster protagonizou um momento insólito no encontro diante do Preston, a contar para a 30.ª jornada do Championship. O avançado do Swansea apercebeu-se que o árbitro da partida tinha perdido o cartão amarelo e apanhou-o. Na hora de entregar o cartão, o internacional sub-21 inglês simulou que estava a admoestar... o juiz da partida. [Vídeo: The Redmen TV / Twitter]