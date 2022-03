Paquetá não faz por menos na hora de surpreender o filho: jogador do Lyon em versão... Homem-Aranha

A carregar o vídeo ...

Hoje vai estar em campo para defrontar o FC Porto na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa e por isso o fato de super-herói ficou em casa. Lucas Paquetá surpreendeu o filho numa versão Homem-Aranha e até do telhado da casa saltou... "Depois de duas idas à Disney sem conseguir encontrar o Homem Aranha, hoje ele apareceu aqui em casa.. e esse encontro não podia ter sido mais especial. Esse pai Homem Aranha é demais mesmo", escreveu a mulher do jogador na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais [Vídeo Instagram Duda Fournier]