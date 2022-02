A carregar o vídeo ...

O Manchester United disse adeus à Taça de Inglaterra, ao perder no desempate por penáltis diante do Middlesbrough. Foi uma longa decisão, com 16 cobranças, com apenas um falhado. O 'azarado' de serviço foi o jovem Anthony Elanga, com uma daquelas marcações que 'pede' já a produção de muitos... 'memes'. É que a bola foi mesmo para as nuvens!