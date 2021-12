Para emocionar os fãs da F1: a história de Räikkönen narrada pelo próprio

A carregar o vídeo ...

Kimi Räikkönen vai despedir-se este domingo da Fórmula 1, deixando para trás uma carreira repleta de sucessos e com episódios para recordar, que fizeram dele um dos pilotos mais acarinhados no campeonato. Vinte anos depois de se ter estreado, com uma paragem pelo meio, o finlandês despede-se como um dos melhores de sempre e, para assinalar o momento, a F1 chamou o próprio finlandês para dar voz a um vídeo animado que passa em revista a sua carreira. Para os fãs de F1 (como alguns de nós), este é um daqueles registos para ficar arrepiado.