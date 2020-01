«Para que todos saibam o que fez por mim»: Pablo Marí oferece camisola a Jorge Jesus

A carregar o vídeo ...

Pablo Marí esteve no ninho do Urubu (centro de treinos do Flamengo) a despedir-se dos companheiros e deixou um agradecimento especial a Jorge Jesus. O defesa espanhol - que vai ser emprestado ao Arsenal - deu ao português uma camisola com o seu número (quatro), pediu-lhe que a guardasse no seu gabinete dizendo "para que todos saibam o que fez por mim". O treinador respondeu que ia levá-la para casa. (Vídeo Flamengo)