O FC Porto despediu-se, esta quarta-feira, de Iker Casillas, isto um dia depois do guarda-redes espanhol terminar contrato com os dragões. Recorde-se que Iker Casillas chegou ao emblema azul e branco em 2015, tendo realizado 156 partidas com a camisola do FC Porto. [Vídeo: FC Porto / Twitter]