Já na sua segunda jornada, a liga russa vai avançando a bom ritmo, com grandes golos a destacar, mas também defesas de respeito. Estas foram as melhores da segunda ronda, com Filip Uremovic, Yury Dyupin, Ivon Lomaev, Matvey Safonov e Giorgi Sheila em destaque. (Vídeo: One Football)