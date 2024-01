Para ver e rever: o remate fantástico que ajudou a França a chegar à final do Europeu de andebol e está a causar polémica

A carregar o vídeo ...

A França garantiu esta sexta-feira a presença na final do Europeu de andebol diante da Dinamarca (domingo, 16h45), muito por conta de um lance... para ver e rever. A seleção gaulesa perdia com a Suécia por 27-26 em cima do apito final e beneficiou de um livre, cobrado de forma exímia por Elohim Prandi e que motivou muitos festejos no pavilhão. O momento, porém, está a causar alguma polémica e até já motivou um protesto da seleção sueca, que alega que o jogador francês cometeu uma irregularidade na altura do remate. No prolongamento, os gauleses acabaram por levar a melhor e bateram o adversário por 34-30 . (: X/EHF Euro)