Paraguaios falam em escândalo: o lance que deixou o Cerro Porteño à beira de um ataque de nervos

A carregar o vídeo ...

O Cerro Porteño perdeu esta madrugada em casa com o Fluminense por 2-0 e deixou praticamente sentenciada a sua vida na Libertadores, mas o encontro ainda promete dar que falar. Tudo por causa deste golo anulado aos paraguaios, quando o marcador ainda estava 0-0, que deixou o Cerro à beira de um ataque de nervos. Acima pode ver o lance e também a comunicação do VAR com o juiz a aprovar a ilegalidade da situação. Há até quem peça a repetição da partida!