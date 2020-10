Son Heung-Min garantiu esta segunda-feira o triunfo ( 0-1 ) do Tottenham de José Mourinho no reduto do Burnley na 6.ª jornada da Premier League. O avançado sul-coreano apontou o único golo do encontro, aos 76 minutos, aproveitando uma assistência do seu 'parceiro' Harry Kane na sequência de um canto. [Vídeo: VSports]