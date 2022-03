Parece fácil: Young Boys 'dá lição' de como chegar ao golo… em apenas 12 segundos

Após ter sofrido o golo do empate frente ao Sion, o Young Boys deu uma lição de como chegar ao golo com rapidez e eficácia, tendo passado de novo para a frente do marcador apenas 12 segundos após a bola ter sido reposta em jogo, depois de ter sido reposta a igualdade na partida. Fabian Rieder terminou uma bonita jogada coletiva, em jogo da 23.º jornada do campeonato suíço que o Young Boys acabou por vencer por 3-1. [Vídeo: One Football]