A carregar o vídeo ...

Estamos a aproximar-nos do Verão mas este sábado mais parece de Inverno. Pelo menos... na região Centro do país, onde se disputa o 5.º Grande Prémio das Beiras e Serra da Estrela em ciclismo. Esta manhã, na partida da 3.ª etapa, o pelotão saiu de Penamacor com condições climatéricas adversas e a chuva, o frio e o vento prometem dar muita luta aos ciclistas nos 176,8 quilómetros até Pinhel.