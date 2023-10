A carregar o vídeo ...

A China recebe por estes dias os Jogos Asiáticos na cidade de Hangzhou, num evento que reúne os melhores atletas do continente. Atletas e, ao que parece, também organizadores... Pelo menos a julgar pela forma incrivelmente sincronizada como foram colocadas as barreiras para as provas de 110m. Impressionante!