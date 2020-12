A Fiorentina entrou praticamente a ganhar na visita ao reduto da Juventus, adiantando-se no marcador logo ao terceiro minuto graças a um grande golo de Duan Vlahovic, num lance no qual, para lá da fantástica finalização, se destaca o passe de Franck Ribéry. Aos 37 anos, o francês continua aí para as curvas...