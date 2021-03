Pat Ewing travado à porta do Madison Square Garden: «Toda a gente aqui devia saber quem diabo eu sou»

A carregar o vídeo ...

Pat Ewing fez toda a carreira nos New York Knicks, mas há quem já não se recorde disso. O antigo poste voltou ao Madison Square Garden para assistir a um jogo de basquetebol universitário e qual não foi o seu espanto quando um segurança lhe pediu uma credencial, impedindo-o de entrar no mítico pavilhão. "Toda a gente neste edifício devia saber quem diabo eu sou. Pensei que era o meu edifício. Sinto-me mal porque me pararam, pedindo credenciais", explicou, visivelmente irritado. (Vídeo Twitter)