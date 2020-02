A carregar o vídeo ...

Sarah Abitbol escreveu um livro que está a causare que entretanto já levou à demissão do presidente Federação Francesa de Patinagem no Gelo, contrariamente ao que se diz na peça. A antiga patinadora, hoje com 44 anos, diz que foi violada durante dois anos pelo antigo treinador, Gilles Beyer, quando tinha 15 anos. (Vídeo CMTV)