Patrice Evra apoia Inglaterra... com peixe e batatas fritas: «Vá lá, vocês conseguem!»

O francês Patrice Evra, antigo futebolista que passou por clubes como Manchester United, Juventus, Marselha e West Ham, partilhou nas redes sociais um inusitado vídeo, em que declara o seu apoio à seleção inglesa no Europeu: "Vá lá, vocês conseguem fazer isto. A última vez que a Inglaterra ganhou um troféu os dinossauros ainda estavam vivos", disse Evra, exibindo um peixe no meio de batatas fritas, numa nova versão do 'fish and chips', tão apreciado pelos ingleses... (Vídeo Instagram)