Patrícia Mamona entra sexta-feira em ação nos Jogos Olímpicos para disputar a qualificação no triplo salto, mas aproveitou a folga na tarde de hoje para mostrar, através das stories do Instagram, como são os quartos na Aldeia Olímpica e até 'testou' as famosas camas de cartão que tanto têm dado que falar. [Instagram Patrícia Mamona]