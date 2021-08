A carregar o vídeo ...

Para lá da receção que teve no Aeroporto de Lisboa, que a própria apelidou de surreal, Patrícia Mamona foi surpreendida junto da sua casa com mais um momento de celebração, agora ao bom estilo do futebol, com tochas, fumos e cânticos. O momento foi partilhado por Diogo Antunes, namorado da vicecampeã olímpica do triplo salto.