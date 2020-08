A carregar o vídeo ...

O Palmeiras recebeu e venceu o Santos, este domingo, por 2-1. A equipa liderada por Vanderlei Luxemburgo estava empatada até Patrick de Paula - que já foi apontado ao Benfica - desfazer a igualdade com um fulminante remate de fora de área, aos 73 minutos de jogo. Com este resultado, o Palmeiras sobe ao quarto lugar do Brasileirão enquanto o Santos cai para sexto.