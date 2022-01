Paul Ince contesta braçadeira para Ronaldo: «Dizem que abandona o campo sempre que perde...»

A carregar o vídeo ...

Paul Ince é agora comentador televisivo mas foi jogador e capitão do Manchester United. O antigo internacional inglês garantiu que não entendeu o porquê de Cristiano Ronaldo ter ficado com a braçadeira na ausência de Maguire e que a mesma deveria ter ido para McTominay. "Porquê dar ao Ronaldo quando toda a gente fala do facto de ele abandonar o campo sempre que perde e não aplaudir os adeptos? Trata-se de ser um exemplo", condenou Ince à Sky Sports.