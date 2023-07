A carregar o vídeo ...

Paula Saúde (Tróia) e Francisco Cazal-Ribeiro (ACP Golfe) foram os vencedores do Campeonato Nacional de Seniores que decorreu no Aroeira Pines Classic (Par 72). Marta Lampreia (Levante) e Gonçalo Xavier (Lisbon) ficaram com os ceptros de vice-campeões.