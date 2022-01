A carregar o vídeo ...

Paulinho, avançado do Sporting, esteve à conversa com Oceano Cruz, ex-capitão dos leões e atualmente embaixador da Liga Portugal, no âmbito da segunda meia-final da Allianz Cup, que amanhã vai colocar frente a frente os campeões nacionais e o Santa Clara. O avançado falou deste encontro e comentou a evolução da competição.