Paulinho contra Paulinho nas damas: Sporting divulga os bastidores do jogo com o Sp. Braga

O Sporting divulgou esta segunda-feira as imagens dos bastidores da viagem a Braga, para defrontar o Sp. Braga na quarta jornada da Liga Betclic, duelo que terminou com um empate a um golo (1-1). No vídeo publicado pelos leões nas redes sociais, é possível ver ainda um embate entre Paulinhos num jogo de damas, com Ricardo Esgaio, Adán, Coates e Luís Neto bem atentos. [Vídeo: Sporting CP]