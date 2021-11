A carregar o vídeo ...

Já não é novidade que a Fórmula 1 está presente no dia a dia dos jogadores do Sporting. Esta sexta-feira, os leões divulgaram o mais recente episódio do 'SportingF1', com Paulinho a Pote a serem os protagonistas. O avançado leonino tentava explicar ao médio o que era o "cone de aspiração" e a resposta do camisola 28 foi, no mínimo, imperdível... [Vídeo: Sporting CP]