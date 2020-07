O Sp. Braga entrou praticamente a vencer na visita a Paços de Ferreira com este golo de Paulinho na cobrança de um penálti após sofrer falta de Oleg ainda no 1.º minuto do encontro. O árbitro Carlos Xistra apontou para a marca dos 11 metros e o VAR confirmou o penálti que valeu o 1-0 aos minhotos na Capital do Móvel. [Vídeo: VSports]