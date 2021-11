A carregar o vídeo ...

Sempre junto da equipa, Paulinho esteve esta terça-feira no treino do Sporting que antece a receção ao Borussia Dortmund, da Liga dos Campeões. Antes da entrada do plantel de Rúben Amorim, o roupeiro dos leões esteve a da uns toques com a equipa técnica [Vídeo Record]