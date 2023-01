Paulo Andrade: «Enzo está a tentar acalmar as hostes. Não tem outra alternativa»

A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández mostrou que está apenas focado no Benfica na celebração do golo frente ao Varzim (2-0). "O Benfica perdeu uma grande ocasião de fazer uma grande venda e não acredito que o consiga no final da época. A montra do Mundial foi uma oportunidade fantástica e não acredito nada nos três dígitos em junho", afirmou Paulo Andrade na CMTV