Paulo Fonseca afina a voz e junta-se a jogadores e adeptos da Roma para cantar hino

A carregar o vídeo ...

Paulo Fonseca é um dos protagonistas de mais uma iniciativa da Roma nas redes sociais. O emblema italiano publicou um vídeo no qual figuras da vida do clube e adeptos cantam, de maneira emocionada, o hino do clube, e o treinador português é um dos participantes. Sob o lema "voltaremos a cantá-lo pelas ruas da cidade que amamos. Por agora fazem-lo à distância, juntos", a Roma juntou ao vídeo imagens da cidade. Além de Paulo Fonseca, que é uma das primeiras vozes a entoar o hino no vídeo, jogadores como Dzeko, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo também marcam presença [Vídeo AS Roma]