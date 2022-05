A carregar o vídeo ...

João Cancelo, internacional português do Manchester City, e Paulo Fonseca, treinador que atualmente está desempregado, deixaram mensagens de apoio ao Barreirese, que amanhã joga a continuidade no Campeonato de Portugal num decisivo jogo com o Serpa. Ambos têm um passado ligado ao histórico clube da margem sul do Tejo. (Vídeo Instagram)