Um dia que Miguel, adepto ferrenho do Atlético Madrid, jamais vai esquecer. O jovem completou, este sábado, 22 anos de idade e a família surpreendeu-o com um vídeo em que Paulo Futre, lenda do seu clube e o seu ídolo, lhe dá os parabéns. Miguel não conseguiu conter as lágrimas num momento emocionante. A Record, Paulo Futre disse ter ficado "completamente arrepiado" ao ver o momento.