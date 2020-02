A carregar o vídeo ...

O Conselho de Disciplina ordenou esta quarta-feira o arquivamento do processo de inquérito relativo ao mediático caso do 'boi' do Jamor. O assunto foi debatido na CMTV com Paulo Futre a dizer não ter dúvidas que Pedro Ribeiro, então treinador do Belenenses SAD, foi agredido. O ex-jogador não quis entanto adiantar o nome.