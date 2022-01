Paulo Jorge Pereira: «Não quero entrar em pormenores mas há malta que não está fisicamente pronta»

A carregar o vídeo ...

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de andebol, assumiu esta sexta-feira que os Heróis do Mar tiveram algumas dificuldades para travar as constantes investidas no um para um que os jogadores islandeses fizeram durante o encontro de hoje. Em declarações na conferência de imprensa após a derrota por 24-28 na estreia do Euro'2022, o selecionador assumiu ainda que alguns jogadores não estão fisicamente prontos para realizar um jogo de alta intensidade.