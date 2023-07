A carregar o vídeo ...

No jogo do título que valeu a subida ao Campeonato de Portugal, cerca de 3 mil pessoas encheram o estádio Carlos Salema para empurrar o Oriental para a vitória diante do Jerumelo (4-0). Uma assistência de fazer inveja a muitos clubes da 1ª e 2ª Liga. Paulo Rosado, presidente do emblema de Marvila, justifica o fenómeno, pouco habitual nas divisões inferiores