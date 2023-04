Paulo Sérgio: «Daqui a 10 anos vão dizer que poupei 10 jogadores… Salvaguardei três e pelos motivos explicados»

A carregar o vídeo ...

Antes do duelo com o FC Porto, Paulo Sérgio foi confrontado com o duelo com os dragões na época passada, que terminou com a derrota do Portimonense por 7-0, e aproveitou para esclarecer que foram ditas mentiras sobre a gestão de jogadores. E sobre a gestão para este domingo - estão 6 atletas em risco - garante que é ele que toma as decisões. [Vídeo: Portimonense].