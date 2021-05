Paulo Sérgio foi ao exterior do estádio agradecer aos adeptos do Portimonense

A carregar o vídeo ...

O treinador Paulo Sérgio deslocou-se ao exterior do Estádio Municipal de Portimão para agradecer a um grupo de adeptos que ali se concentrou após o final da partida com o Sp. Braga, na qual um empate sem golos ditou a permanência dos alvinegros na Liga NOS. Os adeptos saudaram os jogadores que iam saindo do recinto e pediram a presença de Paulo Sérgio, pretensão que acabou por ser atendida. O treinador trocou breves palavras com os adeptos e ouviu palavras de incentivo. Paulo Sérgio tem contrato com o Portimonense válido por mais uma época.