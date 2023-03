Paulo Sérgio: «Na próxima vez que me chamares c***** vou aí e arranco-te os olhos!»

A carregar o vídeo ...

Paulo Sérgio encetou um bate-boca com um adepto do Portimonense no final do jogo com o Vizela, perdido em casa frente aos minhotos (0-1), a contar para a 25ª jornada da Liga Bwin. O técnico dos algarvios condenou o facto de ter sido ofendido por um fã da equipa da casa e foi ao encontro do mesmo, após o apito final. "Na próxima vez que me chamares c***** vou aí e arranco-te os olhos!", disse, visivelmente alterado emocionalmente. [Vídeo: Blog do Portimonense]