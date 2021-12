A carregar o vídeo ...

Agora com 54 anos, Paulo Sousa é um nome histórico do Boavista. Ex-capitão dos axadrezados, o antigo lateral é ainda o segundo jogador com mais jogos na equipa do Bessa (313) e é o destaque desta semana da rubrica 'Aqui, jogas em casa'. Um parceria entre Record e o Placard.pt.