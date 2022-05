Paulo Sousa brinca com peso de Bruno Spindel e chama Marcos Braz de "touro"

A carregar o vídeo ...

Paulo Sousa teve um momento engraçado na conferência de imprensa após o triunfo por 1-0 sobre o Goiás, na noite deste sábado, para o Brasileirão. O treinador português brincou com o peso de Bruno Spindel, diretor para o futebol do Flamengo, e chamou ainda Marcos Braz, vice-presidente do Mengão para o futebol, de "touro". Os jornalistas presentes não conseguiram conter algumas gargalhadas. [Vídeo: Raísa Simplício / Twitter]