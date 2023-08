Pé direito de Cristiano Ronaldo ou o esquerdo de Messi: eis a resposta de Nico González

A carregar o vídeo ...

O FC Porto divulgou esta segunda-feira, em vídeo publicado nas redes sociais do clube, algumas curiosidades sobre Nico González, o mais recente reforço dos dragões para a nova época desportiva. A mais entusiasta das suas respostas do médio de 21 anos prende-se com a escolha entre o "pé direito de Cristiano Ronaldo" e o "pé esquerdo de Messi". [Vídeo: FC Porto/YouTube]