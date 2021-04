Peças pelos ares e pancadaria no paddock: as razões da suspensão de 15 anos a piloto italiano

A carregar o vídeo ...

A FIA anunciou esta segunda-feira a decisão de suspender por 15 anos o piloto italiano Luca Corberi, na sequência das suas ações no campeonato mundial de kart do ano passado, quando numa prova realizada em Lonato, em Itália, atirou uma peça do seu veículo na direção de um adversário que vinha em movimento. Para lá deste lamentável ato, Corberi continuou a espalhar a sua fúria depois no 'paddock', chegando mesmo a vias de facto com o adversário em causa, Paolo Ippolito, num momento em que até se juntou o seu pai - que é o dono do circuito em causa.