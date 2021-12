Pedem a Salah um comentário ao 7.º lugar na Bola de Ouro e o goleador egípcio reage assim

A carregar o vídeo ...

Mohamed Salah reforçou ontem o estatuto de melhor marcador da Premier League, com 13 golos, depois dos dois tentos que marcou na vitória do Liverpool diante do Everton, por. No final do encontro pediram ao avançado egípcio para comentar o facto de ter sido apenas 7.º classificado na Bola de Ouro e o jogador reagiu assim... (Vídeo Twitter)